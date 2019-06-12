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Нурмагомедов намерен открыть тренировочные залы в Москве, Лондоне и Абу-Даби

Следующий бой чемпион UFC проведет 7 сентября в Абу-Даби

ТАСС, 12 июня. Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов планирует открыть тренировочные залы в Москве, Лондоне и Абу-Даби. Об этом россиянин заявил в среду на пресс-конференции в Лондоне.

Ближайший поединок Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.

"Мы работаем над открытием залов в Лондоне, Абу-Даби, Москве. Это мой бизнес-план", - сказал Нурмагомедов.

Нурмагомедов является первым россиянином, который стал чемпионом UFC. Всего на его счету 27 побед и ни одного поражения.

Нурмагомедов заявил, что хочет победить Фергюсона и Сен-Пьера
По его мнению, только тогда он сможет считаться первым номером вне зависимости от весовых категорий
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