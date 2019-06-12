Нурмагомедов заявил, что хочет победить Фергюсона и Сен-Пьера

ТАСС, 12 июня. Победы над американцем Тони Фергюсоном и канадцем Жоржем Сен-Пьером позволят чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову считаться лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Об этом россиянин заявил на пресс-конференции в Лондоне.

Ближайший поединок Нурмагомедов проведет 7 сентября в Абу-Даби против американца Дастина Порье.

"Я ничего не знаю о том, собирается ли Сен-Пьер вообще возвращаться, - сказал спортсмен. - Я хотел бы сделать мое наследие максимальным. Я должен победить Дастина [Порье], победить Тони Фергюсона и победить [Жоржа] Сен-Пьера. Только тогда я смогу считаться лучшим вне зависимости от весовых категорий".

Нурмагомедов является первым россиянином, который стал чемпионом UFC. Всего на его счету 27 побед и ни одного поражения.