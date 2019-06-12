Нигерийские футболистки победили сборную Южной Кореи в матче чемпионата мира

ТАСС, 12 июня. Женская сборная Нигерии победила со счетом 2:0 соперниц из Южной Кореи в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Турнир проходит во Франции.

В составе победительниц отличилась Асисат Ошоала (75-я минута). Также свои ворота поразила кореянка Ким То Ён (29).

В турнирной таблице группы А лидирует сборная Франции (1 матч; 3 очка), далее идут команды Норвегии (1; 3), Нигерии (2; 3), Южной Кореи (2; 0). Позднее в среду очный матч проведут сборные Франции и Норвегии. В третьем туре 17 июня нигерийки встретятся с француженками, сборная Южной Кореи сыграет с командой Норвегии.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.