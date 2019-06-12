Шахматистки Лагно и Горячкина сыграли вничью на турнире претенденток

ТАСС, 12 июня. Россиянка Екатерина Лагно белыми фигурами сыграла вничью с лидером турнира соотечественницей Александрой Горячкиной в партии 10-го тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнование проходит в Казани.

В других партиях 10-го тура вничью сыграли сестры Музычук с Украины: Анна не смогла победить китаянку Тань Чжунъи, а Мария - грузинку Нану Дзагнидзе, россиянка Александра Костенюк оказалась сильнее соотечественницы Валентины Гуниной.

По итогам десяти туров Горячкина продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 7,5 очка, второй идет Лагно (5,5), третьими - сестры Музычук (по 5). Дзагнидзе и Костенюк набрали по 4,5 очка, далее идет Тань Чжунъи (4), замыкает таблицу Гунина (3,5). Партии 11-го тура состоятся 13 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.