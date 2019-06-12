"Зенит": конфликт в аэропорту Внуково с участием футболиста Лунева исчерпан

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Инцидент в аэропорту Внуково, участником которого стал вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев, исчерпан. Об этом ТАСС в среду заявили в пресс-службе клуба.

Как ранее стало известно ТАСС, 12 июня линейный отдел полиции во Внуково получил заявление от представителя одной из авиакомпаний РФ о том, что пассажир нарушает общественный порядок возле стойки регистрации. Сотрудники транспортной полиции доставили его в дежурную часть подразделения, был составлен протокол об административном правонарушении по статье КоАП РФ о мелком хулиганстве. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, задержан вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев. Как сообщил источник, у Лунева произошел конфликт с представителем авиакомпании "Россия".

"Конфликт во Внуково, в который был втянут Андрей Лунев, давно исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который видимо решил найти самый простой способ решить рабочие трудности. В итоге Андрей Лунев заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом", - заявили в пресс-службе "Зенита".