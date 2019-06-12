Немки обыграли испанок в матче чемпионата мира среди женских команд

ТАСС, 12 июня. Сборная Германии со счетом 1:0 выиграла у команды Испании в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Гол забила Сара Дабриц (42-я минута).

Сборная Германии вышла на первое место турнирной таблицы группы В, набрав шесть очков в двух матчах, испанки - вторые (3 очка). Далее идут команды Китая и ЮАР соответственно (0), чья очная встреча пройдет 13 июня. В третьем туре 17 июня немки встретятся с футболистками ЮАР, сборная Испании сыграет с командой Китая.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.