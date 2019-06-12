Гендиректор ФК "Зенит" проведет беседу с Луневым по поводу инцидента во Внуково

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Зенит" Александр Медведев собирается обсудить с вратарем команды Андреем Луневым ситуацию, произошедшую с футболистом в столичном аэропорту Внуково. Об этом Медведев рассказал ТАСС.

В среду на Лунева был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство" в связи с тем, что он нарушал общественный порядок в аэропорту Внуково. По информации ТАСС, у Лунева произошел конфликт с представителем авиакомпании "Россия".

"Будем ли его штрафовать? Планирую провести беседу с Андреем, надо сначала разобраться", - сказал Медведев.

Лунев вызывался в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы против команд Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но не выходил на поле в этих играх. В прошедшем сезоне вратарь стал чемпионом России в составе "Зенита".