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Ефимова завоевала две золотые медали на этапе "Маре Нострум" во Франции

Она выиграла заплывы на 50 и 200 м
Юлия Ефимова EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER
Описание
Юлия Ефимова
© EPA-EFE/PATRICK B. KRAEMER

ТАСС, 12 июня. Российская пловчиха Юлия Ефимова выиграла заплывы на 50 и 200 метров брассом в заключительный день второго этапа международного турнира "Маре Нострум", который проходит во французском Кане-ан-Руссийон.

В ходе финального заплыва на 50 м Ефимова показала результат 30,60 секунды. Второе место заняла бразильянка Дженнифер Консейсан (30,64), третье - шведка Софи Ханссон (31,13). 200-метровку россиянка проплыла за 2 минуты 23,41 секунды. Второй результат показала канадка Кира Смит (2.24,92), третий - представительница Испании Джессика Валь (2.25,54).

Во вторник Ефимова первенствовала на дистанции 100 м брассом.

Следующий этап пройдет в испанской Барселоне с 15 по 16 июня.

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