Россиянки вышли в 1/4 финала ЧМ по стрельбе из лука и получили квоту на ОИ-2020

ТАСС, 12 июня. Женская сборная России по стрельбе из классического лука победила команду Японии и вышла в четвертьфинал чемпионата мира. Турнир проходит в Нидерландах.

Мужская сборная России вылетела в первом раунде, уступив команде Украины.

В блочном луке женская сборная уступила команде Тайваня во втором раунде турнира, мужская - команде Швейцарии в первом раунде.

Выход в четвертьфинал командных соревнований гарантирует лицензию на Олимпийские игры - 2020 в Токио.

Четвертьфиналы пройдут 13 июня.