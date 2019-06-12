Форвард "Голден Стэйт" Дюрант подтвердил, что порвал ахиллово сухожилие в матче финала НБА

ТАСС, 12 июня. Легкий форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт" Кевин Дюрант порвал ахиллово сухожилие в ходе пятого матча финальной серии против "Торонто". Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Во вторник "Голден Стэйт" обыграл "Торонто" (106:105) в пятом матче решающего противостояния сезона. Счет в серии стал 3-2 в пользу канадской команды. Дюрант, не игравший с 9 мая из-за травмы икроножной мышцы, форсировал свое восстановление и вышел на матч в стартовом составе. За 12 минут форвард набрал 11 очков и сделал два подбора, реализовав четыре из пяти бросков (3 из 3 трехочковых), однако во второй четверти получил повреждение правой ноги и покинул арену на костылях.

"Я порвал свой ахилл, операция была сегодня, она завершилась успешно, - написал 30-летний Дюрант. - Моя дорога к возвращению начинается в этот момент, моя семья и близкие помогают мне, нам очень приятны ваши слова поддержки. Как я уже говорил, это очень ранит меня, но все в порядке. Баскетбол - моя самая большая страсть, я хотел быть там в ту ночь, хотел помочь своим товарищам по команде в борьбе за третье подряд чемпионство".

Также баскетболист, который, по информации североамериканских СМИ, может покинуть "Голден Стэйт" нынешним летом, заявил, что гордится своими одноклубниками. "Просто в той игре все сложилось именно таким образом, но физически отдал себя полностью, - говорится в сообщении форварда. - Я горд, что мои братья добыли эту победу. Они смогут выиграть и шестую игру, буду болеть за них".

Дюрант является двукратным чемпионом НБА в составе "Голден Стэйт" и двукратным обладателем приза самому ценному игроку финальной серии. Пять раз он включался в первые символические сборные по итогам сезона и трижды - во вторые. Четыре раза Дюрант становился самым результативным игроком регулярного чемпионата, а в 2014 году получил награду самому ценному игроку сезона. Форвард 10 раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА и дважды признавался лучшим баскетболистом звездного уик-энда.

В составе сборной США он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр (2012, 2016), а в 2010 году помог национальной команде выиграть чемпионат мира. В текущем розыгрыше плей-офф Дюрант провел 12 матчей, в которых набирал по 32,3 очка, 4,9 подбора и 4,5 передачи, находясь на площадке в среднем чуть больше 36 минут. Гарантированная часть контракта игрока с "Голден Стэйт" истекает летом нынешнего года, однако баскетболист может воспользоваться опцией продления соглашения на следующий сезон.