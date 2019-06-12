Сборная Франции победила норвежек в матче чемпионата мира по футболу среди женских команд

ТАСС, 13 июня. Сборная Франции со счетом 2:1 победила команду Норвегии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу среди женских команд. Турнир проходит во Франции.

Голы в составе победительниц забили Валери Говен (46-я минута) и Эжени ле Соммер (72), также футболистка сборной Франции Венди Ренар на 54-й минуте отправила мяч в свои ворота.

Француженки занимают первое место в группе А, набрав 6 очков. Далее идут команды Норвегии (3), Нигерии (3) и Южной Кореи (0). В следующем туре сборная Франции 17 июня сыграет с командой Нигерии, в тот же день сборная Норвегии проведет встречу с представительницами Южной Кореи.

В чемпионате мира по футболу среди женщин принимают участие 24 сборные, россиянкам не удалось квалифицироваться на турнир. Самой титулованной сборной и действующим чемпионом является команда США, на счету американок три победы. Немецкие футболистки выигрывали мировое первенство два раза, норвежки и японки - по разу.

Турнир завершится 7 июля.