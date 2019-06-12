Второй Международный боксерский форум начинает работу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Екатеринбург принимает второй Международный боксерский форум, который стартует в четверг. Мероприятие пройдет с 13 по 16 июня.

Форум соберет глав и представителей всех основных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Организатором форума выступает Федерация бокса России.

Участники форума планируют достичь стратегических договоренностей по развитию данного вида спорта, что особенно важно, если брать во внимание ситуацию нынешнего статуса Международной ассоциации бокса (AIBA). В мае исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал лишить AIBA статуса признания из-за проблем с организацией в сфере финансов, управления и этики. На площадке мероприятия пройдут различные сессии по актуальным вопросам развития бокса. В заседании примут участие и представители МОК.

Также в рамках форума пройдет шоу с участием боксеров первого тяжелого веса. Главным поединком станет бой россиянина Дмитрия Кудряшова. Также на ринг выйдут олимпийский чемпион Евгений Тищенко, Алексей Папин и Алексей Егоров. В рамках шоу пройдет реванш между Фирузой Шариповой и Юлией Куценко.

Лицом всего мероприятия станет легендарный боксер Рой Джонс - младший. Предыдущий Международный боксерский форум прошел в 2018 году в Сочи.