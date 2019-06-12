Вратарь ФК "Зенит" Лунев принес извинения за инцидент во Внуково

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Вратарь санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев извинился за создание конфликтной ситуации в аэропорту Внуково. Слова спортсмена приводятся в совместном заявлении "Зенита" и авиакомпании "Россия", которое оказалось в распоряжении ТАСС.

В среду у Лунева произошел конфликт с представителем авиакомпании "Россия" в аэропорту Внуково. На него был составлен административный протокол по статье "Мелкое хулиганство".

"Я приношу глубокие извинения сотрудникам, которых оскорбил, и всем окружающим, - сказал Лунев. - Несмотря на ситуацию, в которой я оказался, никто не имеет права опускаться до личных оскорблений. Понимаю, что разные бывают обстоятельства, но такое поведение с моей стороны просто неприемлемо".

В заявлении говорится, что ФК "Зенит" и авиакомпания "Россия" осуждают поведение футболиста. Отмечается, что авиакомпания всесторонне изучит все детали конфликта.

Лунев вызывался в сборную России на матчи квалификации чемпионата Европы против команд Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0), но не выходил на поле в этих играх. В прошедшем сезоне вратарь стал чемпионом России в составе "Зенита".