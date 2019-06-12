Агент футболиста "Аякса" Де Лигта опроверг интерес к игроку со стороны ПСЖ

ТАСС, 13 июня. Мино Райола, являющийся агентом защитника голландского "Аякса" Маттейса де Лигта, опроверг слухи о переговорах футболиста с французским "Пари Сен-Жермен". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на агентство ANSA.

Ранее один из французских журналистов опубликовал фотографию Райолы, сделанную в баре отеля в Париже. Это стало причиной слухов о подписании Де Лигтом контракта с ПСЖ.

"Классический пример фальшивой новости. Он [журналист] попросил меня сделать с ним фото. Я даже не знаю, кто этот джентльмен, никогда раньше не разговаривал с ним. Фейковая информация", - сказал Райола.

Сообщается, что в приобретении 19-летнего защитника также заинтересованы испанские "Реал" и "Барселона". С каталонской командой футболист ведет переговоры, однако пока его не устраивают предлагаемые клубом условия.

В прошедшем сезоне Де Лигт провел 55 встреч за "Аякс", в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Защитник является воспитанником клуба. В общей сложности за основную команду "Аякса" он отыграл 117 матчей, забил 13 мячей и отдал семь результативных передач. В составе клуба Де Лигт стал чемпионом Нидерландов (2018/19) и обладателем Кубка Нидерландов (2018/19).

Райола является одним из самых влиятельных футбольных агентов мира. В число его клиентов также входят Марио Балотелли, Лоренцо Инсинье, Мойзе Кин, Поль Погба, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма.