Малайзийский бадминтонист Ли Чун Вэй завершил карьеру из-за онкологического заболевания

СИНГАПУР, 13 июня. /ТАСС/. Трехкратный серебряный призер Олимпийский игр малайзийский бадминтонист Ли Чун Вэй объявил завершил спортивную карьеру из-за онкологического заболевания. Об этом 36-летний спортсмен объявил на специальной пресс-конференции в Куала-Лумпуре в четверг.

"Это очень сложный для меня шаг после 19-летнего нахождения в большом спорте. Но после недавних консультаций с лечащими врачами было принято решение отказаться от высокоинтенсивных нагрузок", - рассказал спортсмен.

В июле прошлого года у него был диагностирован рак носоглотки, после первого курса лечения на Тайване в ноябре он сообщил, что пока не планирует завершать карьеру и даже готовился к выступлению на Олимпиаде в Токио в 2020 году.

Ли Чун Вэй трижды становился серебряным призером Игр в Пекине в 2008 году, Лондоне в 2012 году и Рио-де-Жанейро в 2016 году. Кроме того, он трижды останавливался в шаге от титула чемпиона мира во время соревнований в Лондоне (2011), Гуанчжоу (2013) и Джакарте (2015).