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Кабмин утвердил Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года

В качестве приоритетов, которые позволят обеспечить развитие, определено пять направлений

ТАСС, 13 июня. Правительство России утвердило Стратегию развития спортивной индустрии до 2035 года. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"Утверждены Стратегия развития спортивной индустрии до 2035 года и комплекс действий по формированию современной отрасли спортивной индустрии на 2019-2020 годы", - говорится в сообщении.

В качестве приоритетов, которые позволят обеспечить развитие спортивной индустрии, стратегией определено пять направлений: развитие стандартизации и обеспечение высокого качества производимой продукции, а также противодействие ее незаконному обороту; поддержка разработок и развития производства продукции спортивной индустрии, научно-технической деятельности и инноваций; поддержка и развитие спроса на отечественные товары спортивной индустрии и развитие экспорта; развитие кадрового потенциала отрасли, включая совершенствование работ по профессиональной подготовке и переподготовке специалистов для отрасли; поддержка проектов и программ спортивной индустрии в области спорта высших достижений.

В правительстве подчеркнули, что реализация стратегии будет способствовать выполнению задач, определенных майским указом президента РФ "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".

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