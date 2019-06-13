Кабмин выделил 15 млрд рублей на инфраструктуру для подготовки сборных до 2022 года

ТАСС, 13 июня. Правительство РФ направило 15 млрд рублей на создание инфраструктуры для подготовки сборных команд в 2019-2022 годах. Об этом сообщает официальный сайт кабмина.

"В целях создания инфраструктуры для подготовки сборных команд подписанным постановлением принято решение о выделении в 2019-2022 годах из федерального бюджета 15,017 млрд рублей на проектирование, строительство и реконструкцию двух федеральных спортивно-тренировочных центров, 14 объектов инфраструктуры для подготовки спортсменов сборных команд России на базе подведомственных Минспорту образовательных организаций", - говорится в сообщении. В 2019 году на эти цели будет выделено 2,91 млрд рублей, в 2020 году - 4,66 млрд рублей, в 2021 году - 5,31 млрд рублей, в 2022 году - 2,12 млрд рублей.

Государственным заказчиком по всем этим объектам является Минспорт России.