Отец Тарасенко считает, что сын внес большой вклад в победу "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Тренер новосибирской "Сибири", мастер спорта международного класса по хоккею Андрей Тарасенко считает, что его сын Владимир внес большую лепту в победу "Сент-Луиса" в Кубке Стэнли. Такое мнение Андрей Тарасенко высказал ТАСС в четверг по телефону.

Со дна на вершину. "Сент-Луис" с Тарасенко и Барбашевым впервые завоевал Кубок Стэнли

В ночь на четверг "Сент-Луис" переиграл "Бостон" со счетом 4:1 в решающем седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Тарасенко отметился голевой передачей. Всего на счету 27-летнего российского нападающего 17 очков (11 шайб + 6 результативных передач) в плей-офф.

"Впечатления отличные, команда, на которую вообще никто не надеялся, выиграла Кубок Стэнли. Вся команда играла хорошо, но думаю, что наш сын внес большую лепту в общий успех. На самом деле, до сих пор у меня нет ощущения того, что вся наша большая семья - обладатели Кубка Стэнли. Может, потому что очень долго к этому шли, но ребята все молодцы", - отметил Андрей Тарасенко.

"После игры сын позвонил на минуту, сказал, что ему надо идти, кубок принесли в раздевалку. Когда он приедет, я не знаю, но надеюсь, что приедет и привезет кубок", - рассказал собеседник агентства.

По ходу финальной серии в семье Владимира Тарасенко родился третий сын. "Владимира безусловно мотивировал фактор рождения ребенка. Вся семья его поддерживала. Все сложилось в одну дорогу, спасибо богу за то, что так получилось", - заключил Андрей Тарасенко.

"Сент-Луис" стал обладателем Кубка Стэнли впервые в своей 52-летней истории.