Супруга футболиста "Наполи" Мертенса отговорила его от перехода в китайский клуб

ТАСС, 13 июня. Супруга бельгийского нападающего итальянского футбольного клуба "Наполи" Дриса Мертенса рассказала, что заставила своего мужа передумать по вопросу перехода в один из китайских клубов. Слова Катрин Керкхофс приводит "Газета.Ru" со ссылкой на итальянский портал Tuttonapoli.

Мертенс играет в итальянской команде с 2013 года, его контракт с "Наполи" истекает летом 2020 года.

"Помню, как Дрис сказал мне, что после жертвы в виде одного или двух сезонов в Китае даже наши внуки будут обеспечены. Но я знаю, что в Китае мы не будем счастливы. Понимаете, нам нужна социальная жизнь, нам нравится солнце и пейзажи, год длинный и все может испортиться. Я ничего не имею против тех, кто принимает подобные предложения, просто я, к счастью, заставила Дриса задуматься", - сказала Керкхофс.

Ранее сообщалось, что 32-летний Мертенс может покинуть "Наполи" и перейти в одну из китайских команд. Сам Мертенс говорил о том, что может принять предложения из Китая после окончания контракта с "Наполи".

В сезоне-2018/19 Мертенс провел за клуб 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 19 голов и отдал 12 передач. В составе "Наполи" он становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии. Также он играл за бельгийский "Гент", голландские команды АГОВВ, "Утрехт" и ПСВ. Вместе с ПСВ он выигрывал Кубок и Суперкубок Нидерландов.

В составе сборной Бельгии он провел 85 матчей, в которых забил 17 мячей. На его счету бронзовая медаль чемпионата мира 2018 года.