СМИ: футболист "Реала" Эдегор может перейти в "Байер"

ТАСС, 13 июня. Полузащитник испанского футбольного клуба "Реал" Мартин Эдегор может перейти в немецкую команду "Байер" из Леверкузена. Об этом сообщила "Газета.Ru" со ссылкой на норвежское издание Dagbladet.

В завершившемся сезоне футболист выступал на правах аренды за голландский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий.

По информации источника, леверкузенский "Байер" уже сделал предложение по трансферу 20-летнего норвежского полузащитника. Отмечается, что контракт с Эдегором с "Реалом" был продлен до лета 2021 года.

В сезоне-2018/19 он провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 12 голевых передач. Также он выступал за норвежский "Стрёмсгодсет" и испанский "Реал". На правах аренды Эдегор играл за резервную команду "Реала" и голландский "Херенвен".

В составе сборной Норвегии полузащитник дебютировал в 2014 году, он провел 18 встреч за национальную команду, забив один гол.