Власти Тверской области и московский ХК "Динамо" подписали соглашение о сотрудничестве

ТАСС, 13 июня. Губернатор Тверской области Игорь Руденя и генеральный директор московского хоккейного клуба "Динамо" Евгений Кровопусков в четверг подписали соглашение о сотрудничестве по развитию хоккея в регионе. В Твери будут размещаться команды Высшей хоккейной лиги "Динамо" (Тверь) и молодежной хоккейной лиги "Динамо" (Москва), сообщила пресс-служба областного правительства на официальном сайте.

"Сегодняшнее соглашение о сотрудничестве - это эпохальная страница в развитии тверского профессионального и юношеского хоккея. Это начало большой программы по развитию спорта на территории Тверской области. В ближайшие несколько лет мы планируем модернизацию всей комплексной спортивной инфраструктуры, которая будет отвечать международным требованиям", - сказал Руденя.

Кровопусков отметил, что старт хоккейному сезону будет дан 1 сентября, болельщики смогут посещать домашние матчи тверских команд. "Хотел бы поблагодарить губернатора Тверской области за сотрудничество, подписанный документ станет новым этапом в развитии всего динамовского движения. Тренировочные сборы у молодежки начнутся 25 июня, у профессионалов - 1 июля", - ответил Кровопусков.

Тренировочной площадкой станет спортивный комплекс "Юбилейный". Как сообщили ТАСС в пресс-службе, его территория составляет около 60 тыс. кв. метров, площадь помещений - более 23 тыс. кв. метров. В комплексе есть две ледовые арены, так, размер основной - 59,7 на 28,7 м, она с трибунами на 2 тыс. посадочных мест, размер тренировочной 58,4 на 28,6 м, там есть с балкон для зрителей. "Размещение профессиональной команды в Тверской области - это дополнительная мотивация для молодых ребят, это позволит перенимать опыт у более опытных хоккеистов", - цитирует пресс-служба чемпиона мира по хоккею 2012 года Дениса Кокарева, присутствовавшего на церемонии подписания соглашения.

В пресс-службе также отметили, что документ закрепляет, в том числе взаимодействие региона и хоккейного клуба в формировании здорового образа жизни, пропаганды физической культуры и спорта. "Отделения хоккея работают в муниципальных спортивных школах в Старице, Ржеве, Конаково, Кимрах, Бологое и Калязине. В Твери действует спортивная школа олимпийского резерва по хоккею. Всего этим видом спорта занимаются более 1 тыс. жителей региона, в том числе развивается женский хоккей", - добавили в пресс-службе.