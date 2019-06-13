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Футбол в Англии

МЮ и "Челси" сыграют в первом туре чемпионата Англии по футболу сезона-2019/20

Встреча пройдет 11 августа на стадионе "Олд Траффорд"

ТАСС, 13 июня. Футболисты "Манчестер Юнайтед" и "Челси" встретятся в рамках первого тура нового сезона Английской премьер-лиги, матч пройдет 11 августа в Манчестере. Календарь турнира опубликован на официальном сайте Английской премьер-лиги.

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В последний раз "Манчестер Юнайтед" и "Челси" играли в первом туре в сезоне-2004/05. Это был первый матч в чемпионате Англии для Жозе Моуриньо на посту главного тренера "Челси". В нем "Челси" одержал победу со счетом 1:0. По итогам того чемпионата команда из Лондона стала победителем турнира.

Сезон-2019/20 в чемпионате Англии откроется матчем победителя Лиги чемпионов "Ливерпуля" и "Норвича", который состоится 9 августа. Действующий чемпион Англии "Манчестер Сити" встретится на выезде с "Вест Хэмом", а финалист Лиги чемпионов сезона-2018/19 "Тоттенхэм" примет "Астон Виллу", вышедшую в Английскую премьер-лигу по результатам плей-офф Чемпионшипа (второго по силе дивизиона Англии). Также в первом туре пройдут матчи "Борнмут" - "Шеффилд Юнайтед", "Бёрнли" - "Саутгемптон", "Кристал Пэлас" - "Эвертон", "Лестер" - "Вулверхэмптон", "Уотфорд" - "Брайтон" и "Ньюкасл" - "Арсенал".

Сезон-2019/20 завершится 17 мая 2020 года.

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