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Кремлев: чемпионаты мира по боксу в России могут сохранить статус отборочных к ОИ-2020

Ранее Международный олимпийский комитет лишил статуса AIBA и принял решение самостоятельно проводить соревнования на Играх в Токио
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев
© Станислав Красильников/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Мужской и женский чемпионаты мира 2019 года по боксу, которые пройдут в России, могут сохранить статусы отборочных к Олимпийским играм - 2020. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) лишил статуса Международную ассоциацию бокса (AIBA). Таким образом, МОК будет самостоятельно проводить боксерские соревнования на Играх в Токио. Также отмечалось, что будут заново сформированы квалификационные требования.

"Мы будем вести такую работу, чтобы чемпионаты мира были квалификационными к Олимпийским играм. Это очень важно", - сказал Кремлев.

Мужской чемпионат мира пройдет в 2019 году в Екатеринбурге, женский - в Улан-Удэ.

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