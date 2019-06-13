Цветков, Старых и Глазырина включены в число запасных сборной России по биатлону

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Максим Цветков, Ирина Старых и Екатерина Глазырина попали в резервный состав кандидатов в сборную России по биатлону, утвержденный Министерством спорта РФ. Как пояснили ТАСС в Союзе биатлонистов России (СБР), в случае необходимости они смогут заменить биатлонистов, которые сейчас находятся на централизованной подготовке.

28-летний Цветков является чемпионом мира в эстафете (2017), 31-летняя Старых - четырехкратной чемпионкой Европы. Глазырина, которой в апреле исполнилось 32 года, в прошлом сезоне возобновила карьеру после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Решением правления СБР, они не попали на централизованную подготовку к предстоящему сезону.

"Включение в резерв позволит им рассчитывать на попадание на централизованную подготовку, если возникнет необходимость в замене", - пояснили в СБР.

В резервный состав кандидатов в национальную команду также вошли Татьяна Воронова, Юлия Дроздова, Анастасия Евюнина, Елизавета Каплина, Алина Клевцова, Анна Никулина, Максим Макаров, Вячеслав Малеев, Владимир Семаков, Семен Сучилов, Иван Томилов, Вадим Филимонов и Юрий Шопин.

На централизованной подготовке к сезону в мужской и женской командах сейчас находится по 16 биатлонистов. Каждая из них поделена на основной и резервный составы.