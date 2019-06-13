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Боксерский поединок Ковалев - Ярд может пройти в России

Не исключено, что поединок состоится в Англии
Сергей Ковалев AP Photo/Adam Hunger
Описание
Сергей Ковалев
© AP Photo/Adam Hunger

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом может пройти в России позднее. Об этом ТАСС в четверг сообщил президент WBO Франциско Валькарсель.

Ранее стало известно о том, что бой между боксерами, который должен был состояться в Челябинске 29 июня, перенесен.

"Бой был перенесен, дальше пройдут торги. Бой может пройти как в России, так и в Англии, посмотрим", - сказал Валькарсель.

В Екатеринбурге с 13 по 16 июня проходит второй Международный боксерский форум.

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