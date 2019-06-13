Третьяк рад, что два россиянина приняли активное участие в победе в Кубке Стэнли

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк считает приятным тот факт, что два российских хоккеиста приняли активное участие в победе своего клуба в Кубке Стэнли. Об этом Третьяк рассказал в четверг ТАСС.

Форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев стали победителями плей-офф Национальной хоккейной лиги в составе "Сент-Луиса", который в ночь на четверг в решающем седьмом матче финальной серии обыграл "Бостон" со счетом 4:1.

"Для Тарасенко этот сезон вообще выдался успешным - он стал лидером в команде, одной из центральных фигур. Я помню, первое время "Сент-Луис" шел на последнем месте в своем дивизионе, я думал, что Тарасенко точно на чемпионат мира поедет. Но видите, как команда преобразилась, пришел молодой вратарь, Тарасенко взял на себя лидерство, новый тренер сумел сплотить команду. Впервые "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли, приятно, что два наших хоккеиста участвовали в этой победе, ковали ее".

"Я помню, как Тарасенко играл на [молодежном] чемпионате мира 2011 года в Баффало. Это талантливый, целеустремленный, хитрый парень", - отметил глава ФХР, сравнив манеру игры Тарасенко с игрой нападающего сборной СССР и ЦСКА Владимира Крутова.

Вклад Барбашева в победу "Сент-Луиса" также важен, учитывая, что он много играл в меньшинстве, рассказал Третьяк. "Надо уметь использовать такой талант. С лидерами Барбашева не сравнить, но такие игроки должны быть в команде, "убивать" время соперника в большинстве. У нас в ЦСКА были [Евгений] Мишаков и [Юрий] Моисеев, которые зубами в меньшинстве "ловили" эти шайбы", - подчеркнул глава ФХР.

"Барбашеву дали такую роль, он больше всех играл в меньшинстве, действовал активно и грамотно, что тоже очень важно", - заключил Третьяк.