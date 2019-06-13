Брагин: хоккеист Тарасенко всегда ставит интересы команды выше личных

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Обладатель Кубка Стэнли в составе "Сент-Луиса" российский хоккеист Владимир Тарасенко в своей карьере всегда ставит командные интересы выше личных. Такое мнение ТАСС в четверг высказал главный тренер молодежной сборной России Валерий Брагин.

В ночь на четверг "Сент-Луис" вместе с Тарасенко и другим российским форвардом Иваном Барбашевым в седьмом матче финальной серии Кубка Стэнли выиграл у "Бостона" со счетом 4:1 и завоевал трофей. Тарасенко и Барбашев играли в молодежной сборной России под руководством Брагина на чемпионатах мира 2011 и 2015 годов соответственно.

"Тарасенко немного упростил свою игру, сыграл на команду. Лидерские качества его отличали с детства. Но самое главное, командные интересы он ставил выше личных, поэтому он и был капитаном [в молодежной сборной]. В нужный момент он как мог из ничего сделать гол, так и упростить игру, сыграть на команду", - сказал Брагин.

Для Барбашева сезон-2018/19 стал первым, который он полностью провел в "Сент-Луисе". "Сейчас как раз подошел такой возраст, 23-24 года, когда либо ты играешь, либо нет. Я рад, что он попал в основной состав своей команды, закрепился там, тем более выиграл кубок. У него были определенные цели, я с ним разговаривал, и он всегда хотел играть в НХЛ, шел к этой цели, много работал, развивал свой талант", - подчеркнул Брагин.

"Функции игрока четвертого звена он выполнял здорово: шел в борьбу, боролся, выигрывал. Он был созидательным игроком, с детства играет в центре. Думаю, его в дальнейшем будут использовать в качестве центрального нападающего", - добавил тренер.