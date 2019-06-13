"Ак Барс" подписал контракт со шведским хоккеистом Викстрандом

ТАСС, 13 июня. Казанский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс" подписал контракт со шведским защитником Микаэлем Викстрандом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком, который до перехода в "Ак Барс" выступал за шведский "Ферьестад", подписано до конца сезона-2020/21.

"Для усиления в обороне мы искали иностранного защитника, обладающего лидерскими качествами, - сказал генеральный менеджер "Ак Барса" Рафик Якубов. - Изучив рынок, мы вместе с тренерским штабом остановили выбор на капитане шведского "Ферьестада" Микаэле Викстранде. Это игрок с лидерскими качествами, умеющий подключаться к атаке и стабильно играть в обороне, успешный опыт выступления в национальной сборной позволит ему быстро адаптироваться в КХЛ".

"Я рад подписать контракт с "Ак Барсом", - сказал 25-летний Викстранд. - Во время переговоров я многое обсуждал с Антоном Ландером (шведский нападающий, выступавший за "Ак Барс" в 2017-2019 годах - прим. ТАСС), он говорил про команду только хорошее. Мне интересно сыграть в КХЛ, это шаг вперед в карьере, но я считаю, что готов к уровню лиги. Я надеюсь, что смогу проявить в Казани свои лучшие качества и помочь команде".

В прошедшем сезоне Викстранд провел в составе "Ферьестада" 47 игр в регулярном чемпионате Шведской хоккейной лиги, набрав 20 (4 гола +16 результативных передач) очков, и 14 матчей в плей-офф, где набрал два (0+2) очка. В составе сборной Швеции он становился чемпионом мира 2018 года. Также швед выигрывал серебро чемпионата мира для игроков не старше 18 лет в 2011 году и серебро чемпионата мира для игроков не старше 20 лет в 2013 году.