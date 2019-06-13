Комиссия FISU посетила объекты, которые предполагается задействовать в Универсиаде-2023

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Оценочная комиссия Международной федерации университетского спорта (FISU) посетила около 20 объектов в Свердловской области, которые планируется задействовать в случае проведения летней Универсиады 2023 года. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг департаментом информационной политики региона.

"Оценочная комиссия FISU, изучающая готовность к проведению Универсиады, завершила визит в Свердловскую область. Члены комиссии посетили около двух десятков объектов, которые предполагается задействовать в проведении Универсиады-2023", - говорится в сообщении.

Члены комиссии посетили площадку, где планируется строительство деревни Универсиады, объекты, которые построены и предложены для проведения соревнований, "Екатеринбург-Арену", "Экспо-центр". Делегаты побывали в городе-спутнике Екатеринбурга Верхней Пышме, спортивные объекты которого также планируется использовать для соревнований. Члены комиссии проанализировали гостиничную инфраструктуру города и возможности аэропорта Кольцово.

"Свердловская область оказала достойный прием оценочной комиссии FISU, презентовав все возможности и ресурсы для проведения Универсиады, и надеется на положительное решение Международной федерации университетского спорта в отношении Екатеринбурга, которое будет принято в июле этого года в Неаполе", - приводит департамент слова первого заместителя губернатора региона Алексея Орлова.

На Универсиаде-2023 планируется разыграть 244 комплекта медалей. В программу Всемирных летних универсиад входят 15 обязательных видов спорта: бадминтон, баскетбол, водное поло, волейбол, дзюдо, легкая атлетика, настольный теннис, плавание, прыжки в воду, спортивная гимнастика, стрельба из лука, теннис, тхэквондо, фехтование, художественная гимнастика. Летняя Универсиада 2019 года пройдет в Неаполе, 2021-го - в китайском Чэнду.