Игнашевич заявил, что готов к провокациям со стороны болельщиков ФК "Торпедо"

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Новый главный тренер московского "Торпедо" Сергей Игнашевич готов к провокациями со стороны болельщиков футбольного клуба. Об этом журналистам в четверг заявил сам специалист.

Контракт с 39-летним специалистом был подписан по схеме "1+1". Игнашевич сменил на посту главного тренера клуба Игоря Колыванова, который возглавлял команду с июня 2017 года, а по итогам сезона-2018/19 вывел ее в Футбольную национальную лигу. Под его руководством клуб занял первое место в зоне "Центр" Олимп - Профессиональной футбольной лиги.

"Я готов ко всему, за годы в футболе я привык к давлению. Я не думаю, что будут какие-то провокации со стороны болельщиков из-за моего прошлого в ЦСКА или "Локомотиве". Мне кажется, что болельщики "Торпедо" запомнили меня с хорошей стороны. Если кто-то будет иметь ко мне претензии, то жду, что мне их скажут в лицо, а не будут кричать с трибуны", - сказал Игнашевич.

Игнашевич является воспитанником "Торпедо", он выступал за самарские "Крылья Советов", московские клубы "Локомотив" и ЦСКА. Игнашевич выигрывал Кубка УЕФА с ЦСКА, а также пять раз стал чемпионом России. Он является рекордсменом лиги по количеству побед в финале Кубка России (шесть в ЦСКА, один раз - "Локомотив"), семь раз выигрывал Суперкубок России. Всего защитник выиграл 21 трофей, из которых 18 - в составе ЦСКА.

В составе сборной России он стал бронзовым призером чемпионата Европы - 2008. Всего защитник провел за национальную команду 127 матчей, в которых забил восемь голов. После чемпионата мира 2018 года в России, на котором Игнашевич помог национальной команде дойти до 1/4 финала, он объявил о завершении карьеры.