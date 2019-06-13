Ориентировочная сумма бюджета ФК "Торпедо" составит 330 млн рублей

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Ориентировочный бюджет столичного футбольного клуба "Торпедо" к началу сезона-2019/20 составит 330 млн рублей. Об этом журналистам на пресс-конференции заявила президент клуба Елена Еленцева.

"Торпедо" стал победителем в зоне "Центр" розыгрыша Олимп - Профессиональной футбольной лиги сезона-2018/19 и вышел в Футбольную национальную лигу.

"Бюджет еще до конца не сформирован, но ориентировочная сумма составит 330 млн рублей. Государственная поддержка, я думаю, нас не ожидает. У нас сейчас есть два частных спонсора, мы будем пытаться привлекать еще спонсоров, потому что такой клуб достоин того, чтобы лучшие компании спонсировали такую великую команду. Мы сейчас ведем переговоры с некоторыми компаниями", - сказал Еленцева.

В декабре 2017 года Еленцева заняла пост президента клуба, сменив Александра Тукманова, руководившего "Торпедо" с января 2007 года по июль 2008-го и вернувшегося на этот пост в апреле 2009 года.