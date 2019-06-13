Мехонцев: Всемирный форум в Екатеринбурге выводит бокс на новый уровень популярности

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Второй Всемирный боксерский форум, который проходит в Екатеринбурге с 13 по 16 июня, выводит российский бокс на новый уровень популярности. Такое мнение журналистам в четверг выразил российский боксер и руководитель Федерации бокса Свердловской области Егор Мехонцев.

"Я вижу, сколько здесь людей, сколько внимания к форуму, мне очень радостно, что столько внимания к моему виду спорта, которому я отдал 20 лет жизни. Скажу честно, что во времена моей активной боксерской деятельности столько внимания боксу не уделялось. Хочу поблагодарить Умара Назаровича Кремлева (генеральный секретарь Федерации бокса России - прим. ТАСС) за то, что бокс выходит на новый уровень популярности, на новый уровень внимания со стороны мировой общественности", - сказал он.

Следом Мехонцев пожелал делегатам форума продуктивной работы во время тематических конференций.

Второй Всемирный боксерский форум собрал глав и представителей всех основных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Организатором форума выступает Федерация бокса России. Участники форума планируют достичь стратегических договоренностей по развитию данного вида спорта.

В частности, на форуме в Екатеринбурге стороны обсудят защиту здоровья боксеров, различия в правилах международных санкционирующих органов, гендерное равенство, создание бизнес-платформы для промоутеров и многие другие стратегические вопросы развития мирового бокса. Форум собрал на своих площадках более двух тысяч делегатов.