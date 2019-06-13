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Футбол в России

Игнашевич: "Торпедо" намерено закрепиться в ФНЛ по итогам следующего сезона

По словам нового главного тренера, это задача-минимум
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Московское "Торпедо" планирует закрепиться в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) в сезоне-2019/20. Об этом журналистам на пресс-конференции заявил главный тренер "Торпедо" Сергей Игнашевич.

"Торпедо" занял первое место в зоне "Центр" розыгрыша Олимп - Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) сезона-2018/19 и гарантировал себе право выступать в ФНЛ.

"Мы просто хотим выходить на поле и побеждать. Если говорить о задаче-минимум, то мы намерены закрепиться в ФНЛ. Если думать о задаче-максимум - я намерен переговорить с руководством, чтобы оно подготавливало инфраструктуру на стадионе, которая будет необходима клубу в случае выхода в Российскую премьер-лигу", - сказал Игнашевич

Контракт с 39-летним специалистом подписан по схеме "1+1". Игнашевич заменил на посту главного тренера "Торпедо" Игоря Колыванова, который возглавлял команду с июня 2017 года и по итогам сезона вывел ее в ФНЛ.

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