Потанин представил одну из крупнейших в мире частных олимпийских коллекций

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Президент компании "Норникель" Владимир Потанин представил коллекцию олимпийских медалей и атрибутики, которая является одной из крупнейших в мире. Презентация прошла в четверг в Олимпийском комитете России (ОКР), передает корреспондент ТАСС.

Сейчас коллекция насчитывает более 380 артефактов. Среди них 135 золотых, серебряных и бронзовых медалей летних и зимних Олимпиад, начиная с первых в новой истории Игр, которые прошли в 1896 году, и заканчивая Играми 2014 года в Сочи. В коллекции также 30 олимпийских факелов, 39 почетных знаков, медалей и орденов, семь кубков, статуэток и даже горнов Игр разных лет.

Коллекция постоянно пополняется, она будет представлена за рубежом в рамках различных крупных международных спортивных мероприятий. В частности, ее можно будет увидеть в Минске во время Европейских игр, которые начнутся на следующей неделе.

"Хоть эта коллекция и куплена на пожертвованные мною средства, принадлежит она не мне, а некоммерческому партнерству, поэтому ее можно пополнять, - пояснил Потанин. - Я рад, что эта коллекция получает нормальную жизнь, доносить идеалы спорта в нашей стране и по всему миру - правильная концепция. Это еще один повод вспомнить о людях, которые ковали славу спорта".

В официальной части презентации также приняли участие почетный президент ОКР Александр Жуков, глава организации Станислав Поздняков, ректор Российского международного олимпийского университета Лев Белоусов.