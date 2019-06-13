Кремлев: Всемирный форум в Екатеринбурге даст толчок для решения судьбы олимпийского бокса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Второй Всемирный боксерский форум, проходящий в Екатеринбурге с 13 по 16 июня, должен дать толчок разрешению кризисной ситуации, сложившейся в олимпийском бокс. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Олимпийский бокс очень сильно страдает, [форум] должен обеспечить шаг к решению этого вопроса. Наша задача, чтобы все боксерское сообщество объединилось, чтобы все вопросы касательно бокса решали люди, имеющие к нему отношение. Судьбу олимпийского бокса должно решать боксерское сообщество, и форум даст сильный толчок этому. Мы в общем диалоге подготовим некоторые решения, рекомендации для МОК [Международного олимпийского комитета], чтобы появилась конкретика для всего боксерского сообщества", - заявил Кремлев.

Ранее сообщалось, что МОК лишил Международную ассоциацию бокса статуса признания. В связи с этим МОК будет самостоятельно проводить соревнования на Играх в Токио. Также отмечалось, что будут заново сформированы квалификационные требования.

Второй Всемирный боксерский форум проходит в Екатеринбурге с 13 по 16 июня. Форум собрал глав и представителей всех основных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Организатором форума выступает Федерация бокса России. Участники форума планируют достичь стратегических договоренностей по развитию данного вида спорта.

В частности, на форуме в Екатеринбурге стороны обсудят защиту здоровья боксеров, различия в правилах международных санкционирующих органов, гендерное равенство, создание бизнес-платформы для промоутеров и многие другие стратегические вопросы развития мирового бокса.