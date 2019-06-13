Жуков: Олимпийский музей появится в России не позже 2020 года

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Идея создания в России Олимпийского музея должна быть реализована не позже 2020 года. Об этом ТАСС во время презентации олимпийской коллекции главы компании "Норникель" Владимира Потанина заявил почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР), первый вице-спикер Госдумы РФ Александр Жуков.

Намерение создать в России Олимпийский музей Жуков озвучил год назад, когда покинул пост главы ОКР и занял должность почетного президента. Предполагалось, что музей будет располагаться на ВДНХ.

"Коллекция, которую мы сегодня представляем, заслуживает места в Олимпийском музее, она может послужить хорошим началом для ее пополнения. Я уверен, что на этот призыв откликнутся коллекционеры, у которых есть олимпийские артефакты, и спортсмены. Надеюсь, что непростую историю с созданием Олимпийского музея доведем до успешного финала и эта коллекция займет там свое место", - сказал Жуков.

"Думаю, в этом году мы уже не успеем его открыть, ориентируемся на следующий год", - добавил он.

Коллекция Потанина будет представлена за рубежом в рамках различных крупных международных спортивных мероприятий. В частности, ее можно будет увидеть в Минске во время Европейских игр, которые начнутся 21 июня.