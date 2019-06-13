Бывший главный тренер "Локомотива" Билич возглавил английский ФК "Вест Бромвич"

ТАСС, 13 июня. Хорватский специалист Славен Билич стал главным тренером английского футбольного клуба "Вест Бромвич". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стороны заключили контракт на два года. В настоящее время "Вест Бромвич" выступает в чемпионшипе, втором по силе дивизионе чемпионата Англии.

"Мы провели переговоры с несколькими потрясающими специалистами, - сказал технический директор "Вест Бромвича" Люк Даулинг. - Но как только мы связались с Биличем, мы были впечатлены его энтузиазмом и желанием возглавить наш клуб. Он намерен вернуть "Вест Бромвич" в Английскую премьер-лигу".

"Я счастлив возглавить команду, - заявил 50-летний Билич. - Руководство поставило задачу вывести команду в Английскую премьер-лигу. Мне четко дали понять, что клуб заинтересован во мне, так что я сразу согласился возглавить команду".

Билич в качестве игрока выступал за хорватский "Хайдук", немецкий "Карлсруэ", английские "Вест Хэм" и "Эвертон". Тренерскую карьеру он начал в "Хайдуке", затем возглавил молодежную сборную Хорватии, а с 2006 по 2012 год Билич работал в основной сборной Хорватии, которую в 2008 году вывел в четвертьфинал чемпионата Европы по футболу. После этого он тренировал московский "Локомотив", который под руководством хорвата занял девятое место в сезоне-2012/13, что является худшим результатом за время выступления команды в чемпионатах России. После работы в России он возглавлял турецкий "Бешикташ", английский "Вест Хэм" и "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии (2018-2019 годы).

В прошедшем сезоне "Вест Бромвич" занял четвертое место в чемпионшипе, а в полуфинале плей-офф за выход в высший дивизион чемпионата Англии проиграл "Астон Вилле".