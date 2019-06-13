Центр подготовки городских волонтеров Евро-2020 открылся в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Центр подготовки городских волонтеров, которые будут оказывать помощь гостям Санкт-Петербурга во время чемпионата Европы по футболу 2020 года, открылся на Васильевском острове в четверг.

Торжественно открыли центр председатель комитета по физической культуре и спорту Петербурга олимпийская чемпионка легкоатлетка Наталья Антюх и председатель городского комитета по молодежной политике Юлия Аблец.

"Петербург уже формально и неформально во всем мире называется столицей волонтерства. Центр волонтеров уже не раз доказал на мировом уровне свои успехи, мы набираем очень сильные и эффективные команды, которые помогали гостям Санкт-Петербурга на крупных спортивных мероприятиях. Уверена, что на чемпионате Европы по футболу мы достойно встретим гостей города", - сказала после церемонии Аблец.

"Ни одно спортивное мероприятие не может пройти по высшему пилотажу без волонтеров, это те люди, которых первыми встречают болельщики, которые прибывают к нам в город", - отметила Аблец.

Также они подписали на память футбольный мяч, который будет храниться в центре. Центр расположен на 13-й линии Васильевского острова.

Конкурс как в престижном вузе

После церемонии открытия Юлия Аблец также сообщила журналистам, что власти города ожидают конкурса на место волонтеров как в престижном вузе. "Уверена, что конкурс будет не менее 10 человек на место, опыт предыдущих спортивных мероприятий показывает, что желающих всегда много", - сказала она.

Председатель комитета также отметила, что помимо участия в крупном спортивном событии волонтеры также получают определенные привилегии. "Волонтерская деятельность, например, всегда учитывается при поступлении в вуз", - сказала Аблец.

Всего для работы во время чемпионата Европы в Санкт-Петербурге планируют набрать около 1,5 тыс. волонтеров. Все, кто в конечном итоге пройдет отбор, будут направлены на обучение, а также получат полный набор специальной униформы с символикой турнира.

Открыты для всех, но выберут сильнейших

Как рассказал журналистам заместитель руководителя центра подготовки городских волонтеров Дмитрий Антонов, заявку, чтобы стать городским волонтером на чемпионате Европы, может подать любой желающий.

"Ограничений практически нет. Человеку должно быть не менее 16 лет, верхняя планка возраста не ограничена. На чемпионате мира в прошлом году у нас был "серебряный" волонтер - женщине было 83 года. Она всегда помогала более молодым коллегам, ну и волонтеры никогда не были голодными - она приносила им пирожки и сладости", - рассказал Антонов.

Он отметил, что главное для волонтера - это знание английского языка. Владение иными иностранными языками также приветствуется. "Мы планируем, что к декабрю оценим количество заявок и решим, когда закрывать прием. Обучение волонтеров начнется с весны 2020 года", - отметил Антонов.

При этом Антонов сообщил, что желают стать волонтерами в Петербурге не только жители города, в центр приходят заявки из других регионов страны, а также из-за рубежа. "Мы уже получаем заявки из других стран, из других городов, мы в период подачи заявки никому не отказываем, но отбор будет жесткий. Уже точно есть "серебряные" волонтеры, а также есть заявки из стран Европы и из Китая", - уточнил он.

Повторить опыт и научить новичков

В четверг, еще до открытия, в центр пришли желающие стать городскими волонтерами. "Мне 19 лет, я уже был волонтером на чемпионате мира, мне очень понравилось, теперь хочу попробовать поучаствовать в чемпионате Европы", - рассказал ТАСС житель Петербурга Ярослав, который беседовал за столом с сотрудником центра.

Сотрудница центра Александра пояснила корреспонденту ТАСС, что опыт людей, которые уже принимали участие в крупных спортивных мероприятиях, будет востребован. "Если есть большой волонтерский опыт, он уже может быть не простым волонтером, а тимлидером, это те, кто координируют волонтеров, им больше доверия, у них больше ответственности", - отметила она.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года. Финальная часть соревнований в связи с 60-летним юбилеем турнира состоится в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал. В число городов, принимающих турнир, также вошли Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку.