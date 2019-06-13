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Поздняков обсудил с Бахом вопрос участия российских легкоатлетов в Олимпиаде в Токио

Глава Олимпийского комитета России также обсудил с президентом МОК вопрос восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обсудил с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) вопрос восстановления прав Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в международной ассоциации и участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2020 года. Об этом Поздняков в четверг сообщил ТАСС.

9 июня совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение ВФЛА, которая лишилась членства в организации в ноябре 2015 года. По причине отстранения национальной федерации, в Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро смог выступить только один российский легкоатлет - Дарья Клишина (прыжки в длину).

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"Мы обменялись видением ситуации, высказали существующие у нас опасения. Мы сожалеем, что решение о восстановлении не было принято. Но самое главное - мы достигли договоренности, что и МОК и национальные комитеты всех стран должны сделать все возможное для равнодоступного участия спортсменов всех стран на Олимпийских играх", - сказал Поздняков.

"Мы подчеркнули, что в соответствии с Олимпийской хартией легкоатлеты из России в рамках олимпийской команды страны будут участвовать в Играх в Токио в 2020 году", - добавил он.

Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа. Вопрос восстановления ВФЛА в очередной раз может быть рассмотрен в сентябре 2019 года или раньше, если специальный антидопинговый орган IAAF завершит проверку базы данных тестирования российских легкоатлетов за период с 2012 по 2014 год, которую он получит 18 июня.

Теги
РоссияБах, ТомасПоздняков, Станислав Алексеевич
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