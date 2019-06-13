Российский теннисист Хачанов проиграл во втором раунде турнира в Штутгарте

ТАСС, 13 июня. Россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Маттео Берреттини в матче второго круга на турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в немецком Штутгарте. Призовой фонд соревнований составляет €702 тыс.

Матч длился 1 час 11 минут. Хачанов, который был посеян на турнире под вторым номером, уступил со счетом 4:6, 2:6.

В настоящий момент 23-летний Хачанов занимает девятое место в рейтинге АTP, а 23-летний итальянец - 30-е.

Ранее Хачанов вышел четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису, где уступил австрийцу Доминику Тиму. Россиянин впервые дошел до данной стадии на турнирах серии Большого шлема. Также в активе Хачанова четыре победы на турнирах ATP.

Турнир на травяных кортах в Штутгарте завершится 16 июня.