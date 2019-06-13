Поздняков: многие страны привезут сильнейших спортсменов на Европейские игры

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Многие страны на Европейских играх в Минске будут представлены самыми сильными спортсменами. Об этом в четверг на пресс-конференции рассказал глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

II Европейские игры пройдут с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч спортсменов из почти 50 стран разыграют 200 комплектов медалей.

"Команда хозяев, как всегда, достаточно серьезно подготовлена. У них есть возможность использовать свои собственные залы. И самое главное - у них конкурентное преимущество с точки зрения болельщиков, в современном спорте не бывает мелочей, поддержка болельщиков важна. Многие страны - Венгрия, Германия, Франция - будут представлены сильнейшими спортсменами, борьба будет бескомпромиссной", - сказал Поздняков.

На I Европейских играх в Баку в 2015 году сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).