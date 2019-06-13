Поздняков: нарушение тренерами условий отстранения должно было отследить РУСАДА

МОСКВА, 13 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) должно отслеживать соблюдение условий отстранения от работы, которые действуют в отношении тренеров по легкой атлетике. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.

В воскресенье совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) продлил отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), которая лишилась членства в организации в ноябре 2015 года. За несколько дней до решения британское агентство Рейтерс сообщило, что отстраненные за допинговые нарушения российские тренеры по легкой атлетике Владимир Мохнев и Валерий Волков продолжают работать со спортсменами.

"Здесь немалую роль должно сыграть РУСАДА. Наше мнение, что сигналы, которые приходят из западных СМИ, должны приходить из РУСАДА, именно оно должно заниматься выявлением таких случаев, а не только тестировать спортсменов", - сказал Поздняков.

"Хочу акцентировать внимание на том, чтобы наши партнеры из РУСАДА не только пытались влиять на руководителей национальных федераций, но и сами более активно работали в этом направлении", - подчеркнул он.

Ранее глава РУСАДА Юрий Ганус направил на имя Позднякова письмо, в котором высказал предложение сменить руководство ВФЛА во главе с Дмитрием Шляхтиным.

"Спортсмены должны бежать от таких тренеров"

Глава ОКР считает, что и сами спортсмены должны понимать, что не должны сотрудничать с отстраненными тренерами.

"Нужны перемены в сознании спортсменов, тренеров и всех, кто вовлечен в подготовку в легкой атлетике, - сказал Поздняков. - С моей точки зрения, настал тот период, когда надо перестать замалчивать проблемы, которые существуют и достаточно глубоко находятся. Мы прекрасно отдаем себе отчет в том, что с этим явлением надо активно бороться, надо воспитывать антидопинговую культуру, прививать ее в самом молодом возрасте, как мы это делаем на примере Форума юных олимпийцев".

"Для того, чтобы избежать проблем с тренерами, о которых говорят в западных СМИ, нужно, чтобы сами спортсмены сами бежали от таких тренеров", - подчеркнул он.