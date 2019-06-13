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Европейские игры-2019

Медицинский центр сборной России на Европейских играх будет организован с помощью ФМБА

По словам главы Олимпийского комитета России, вместе с командой в Минск отправятся 38 специалистов из области медицины и физиотерапии

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Медицинский центр для российских спортсменов, принимающих участие в Европейских играх, будет организован Олимпийским комитетом России (ОКР) с помощью Федерального медико-биологического агентства (ФМБА). Об этом журналистам в четверг сообщил глава ОКР Станислав Поздняков.

"В период Игр у спортсменов будет действовать медицинский центр, мы организуем его с помощью ФМБА. 38 специалистов из области медицины и физиотерапии едут с нами", - сказал Поздняков.

Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня.

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Европейские игры-2019
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