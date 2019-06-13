ОКР усилит работу, чтобы ВФЛА была восстановлена именно к ЧМ в Дохе

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Олимпийский комитет России (ОКР) постарается сделать все, чтобы Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) была восстановлена к чемпионату мира 2019 года в Дохе. Об этом журналистам в четверг рассказал президент ОКР Станислав Поздняков.

Членство ВФЛА в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) было приостановлено в ноябре 2015 года на основании расследования, проведенного комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Паундом. Совет IAAF 9 июня решил продлить это приостановление.

"Международный олимпийский комитет и ОКР разделяют мысль, что должны быть равные права для участия в Играх для спортсменов из всех стран. ОКР разочаровало решение совета IAAF, но мы продолжим искать решение. В этом заинтересованы все стороны, МОК хочет, чтобы проведение турнира в Токио прошло с участием всех сильнейших команд, носило общий умиротворяющий характер. Есть хорошие сигналы, что решение будет найдено в ближайшее время, для нас показательным является чемпионат мира в Дохе - к этому событию и будут предприняты все наши действия и наша работа", - сказал Поздняков.

Чемпионат мира пройдет с 28 сентября по 6 октября.