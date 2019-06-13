Бывший вратарь "Анжи" Дюпин подписал контракт с ФК "Рубин"

ТАСС, 13 июня. Казанский футбольный клуб "Рубин" заключил контракт с российским вратарем Юрием Дюпиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 31-летним вратарем рассчитано до конца сезона-2019/20. Дюпин будет выступать под 22-м номером.

"Юрий Дюпин - качественный вратарь, хорошо зарекомендовал себя в прошедшем сезоне", - заявил исполняющий обязанности главного тренера "Рубина" Роман Шаронов.

Ранее Дюпин выступал за барнаульское "Динамо", новокузнецкий "Металлург", хабаровский "СКА-Энергия", краснодарскую "Кубань" и махачкалинский "Анжи". В сезоне-2018/19 он сыграл все 30 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) за "Анжи", однако это не помогло махачкалинскому клубу избежать вылета. Позднее "Анжи" не смог пройти лицензирование для участия в чемпионате Олимп-ФНЛ.

"Рубин" в сезоне-2018/19 с 36 очками занял 11-е место в РПЛ. По окончании сезона стало известно о решении Курбана Бердыева покинуть пост главного тренера казанского клуба, который он занимал с 2017 года, а также в 2001-2013 годах.