На Европейских играх в Минске выступят 19 российских легкоатлетов

В связи с отстранением Всероссийской федерации легкой атлетики российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только при наличии нейтрального статуса. 6 июня ОКР на своем официальном сайте опубликовал фамилии 225 спортсменов, которые были включены в состав сборной России на Европейские игры, отмечалось, что в составе возможны изменения. В список были включены 19 легкоатлетов, часть из них не имеют разрешения выступать на зарубежных стартах. При этом Поздняков тогда говорил об участии в Играх 21 российского легкоатлета.

"В заявку входят 19 легкоатлетов, они будут участвовать и в индивидуальной программе, и в командной эстафете. ОКР обеспечил возможность участия в национальной униформе и под российским флагом для всех 19 спортсменов. В случае победы у них будет возможность совершить круг почета с национальным флагом, как и у других спортсменов, соревнования, проводимые под эгидой олимпийского движения, отвечают девизу равных возможностей. Российский гимн играть будет", - сообщил Поздняков.

Европейские игры пройдут в белорусской столице с 21 по 30 июня. Более четырех тысяч спортсменов из почти 50 стран разыграют 200 комплектов медалей. На I Европейских играх, которые прошли в 2015 году в Баку, сборная России заняла первое место в медальном зачете, завоевав 164 награды (79 золотых, 40 серебряных, 45 бронзовых).