Церемония открытия второго Всемирного боксерского форума прошла в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия второго Всемирного боксерского форума состоялась в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Форум, который завершится 16 июня, собрал глав и представителей всех основных организаций - Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Организатором форума выступает Федерация бокса России.

Участники форума планируют достичь стратегических договоренностей по развитию данного вида спорта, что особенно важно, если брать во внимание ситуацию вокруг нынешнего статуса Международной ассоциации бокса (AIBA).

"Для нас очень важно, что мы работаем в единстве. Учитывая непростые времена олимпийского бокса, нам предстоит проделать большую работу. В рамках форума мы примем соответствующие решения", - сказал на открытии генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Также в рамках форума пройдет шоу с участием боксеров первого тяжелого веса. Главным поединком станет бой россиянина Дмитрия Кудряшова. Также на ринг выйдут олимпийский чемпион Евгений Тищенко, Алексей Папин и Алексей Егоров. Кроме того, в рамках шоу пройдет реванш между Фирузой Шариповой и Юлией Куценко.