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Россиянка Авдеева вышла в финал ЧМ в стрельбе из блочного лука

В финале Наталья Авдеева встретится с американкой Пэйдж Пирс

ТАСС, 13 июня. Россиянка Наталья Авдеева победила в полуфинале турецкую спортсменку Есим Бостан в стрельбе из блочного лука и вышла в финал чемпионата мира. Турнир проходит в Нидерландах.

Авдеева выиграла со счетом 149:145. В финале 30-летняя россиянка встретится с американкой Пэйдж Пирс.

Российские мужчины в классическом луке остановились на стадии третьего раунда: Артем Махненко уступил японцу Такахару Фурукаве, Эрдем Ирдынеев проиграл представителю Тайваня Тан Чинчуню, Бэлигто Цынгуев - канадцу Эрику Питерсу. В смешанных соревнованиях по стрельбе из блочного лука сборная России дошла до четвертьфинала, уступив команде Колумбии. Также в четверг россиянин Павел Крылов выбыл в третьем раунде соревнований по стрельбе из блочного лука, проиграв голландцу Петеру Элзинге.

В классическом луке россиянка Ксения Перова проиграла в четвертьфинале Чой Ми Сун из Южной Кореи. Ранее Перова в составе сборной России квалифицировалась на Олимпиаду-2020, выйдя в четвертьфинал чемпионата мира в командных соревнованиях, где россиянки уступили команде Южной Кореи.

Финал индивидуальных соревнований пройдет 15 июня. Чемпионат мира завершится 16 июня.

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