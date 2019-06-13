Финал Всемирной боксерской суперсерии в Москве победил в номинации премии "Легенды бокса"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июня. /ТАСС/. Финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком победил в номинации "Событие года" на церемонии вручения премии "Легенды бокса" в рамках второго Всемирного боксерского форума в Екатеринбурге.

Финал WBSS прошел в Москве 21 июля прошлого года и завершился победой Усика. Усик на церемонии был назван "Боксером года".

"Боем года" признан поединок между украинцем Василием Ломаченко и венесуэльцем Хорхе Линаресом, который состоялся в мае прошлого года и завершился победой Ломаченко.

В номинации "Легенда бокса" лауреатом стал российский тренер Николай Хромов. В номинации "Промоушен года" победителем стала организация RCC Boxing.

Всемирный боксерский форум в Екатеринбурге завершится 16 июня.