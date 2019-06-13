Горячкина сыграла вничью с Анной Музычук в 11-м туре шахматного турнира претенденток

ТАСС, 13 июня. Россиянка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с украинской шахматисткой Анной Музычук в партии 11-го тура турнира претенденток на право сыграть в матче за звание чемпионки мира по версии Международной шахматной федерации (FIDE). Соревнование проходит в Казани.

В других партиях 11-го тура россиянка Екатерина Лагно сыграла вничью с Марией Музычук, китаянка Тань Чжунъи победила российскую шахматистку Александру Костенюк, россиянка Валентина Гунина победила грузинку Нану Дзагнидзе.

По итогам 11 туров Горячкина лидирует в турнирной таблице, набрав 8,5 очков. Далее идут Лагно (6), сестры Музычук (по 5,5), Тань Чжунъи (5), Дзагнидзе, Костенюк и Гунина (по 4,5). Партии 12-го тура состоятся 14 июня.

Соревнование проходит в два круга с 31 мая по 17 июня. Участницы сыграют друг с другом по две партии (белыми и черными фигурами). Если по итогам турнира две шахматистки наберут одинаковое количество очков при прочих равных дополнительных показателях, то для выявления победительницы будет назначен тай-брейк, который состоится 18 июня. Спортсменки проведут по 14 партий с контролем времени 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход.

Победительница получит €50 тыс. и право сыграть матч с действующей чемпионкой мира, которой является китаянка Цзюй Вэньцзюнь.